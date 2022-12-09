Магия, глубина в геймплее и новый злодей — детали Hades 2

Во время прошедшей The Game Awards 2022 студия Supergiant Games анонсировала вторую часть популярного рогалика Hades. Во время анонса авторы не поделились деталями, но раскрыли подробности на своём сайте в специальном разделе.

Как стало понятно из трейлера, протагонистом тайтла выступит не Загрей, как в первой Hades, а его сестра, хтоническая принцесса Мелиноя. Противостоять Мелиное придётся зловещему титану Кроносу.

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