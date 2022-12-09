Магия, глубина в геймплее и новый злодей — детали Hades 2
Поделиться
Во время прошедшей The Game Awards 2022 студия Supergiant Games анонсировала вторую часть популярного рогалика Hades. Во время анонса авторы не поделились деталями, но раскрыли подробности на своём сайте в специальном разделе.
Как стало понятно из трейлера, протагонистом тайтла выступит не Загрей, как в первой Hades, а его сестра, хтоническая принцесса Мелиноя. Противостоять Мелиное придётся зловещему титану Кроносу.
Другие детали Hades 2
- Hades 2 — прямое продолжение Hades. Сюжет игры будет основан на древнегреческой мифологии, а Мелиноя, как и её брат, повстречает различных богов, которые будут ей помогать.
- Мелиноя — не вымышленный персонаж. В основу героини легла Мелиноя из мифологии, которая тоже была хтонической богиней.
- В арсенале героини будет не только оружие, но и различная магия. Она должна расширить геймплей и сделать его интереснее.
- Полноценная разработка Hades 2 стартовала в начале 2021 года, однако точную дату выхода игры ещё не назвали.
- Сначала релиз игры состоится на ПК через Epic Games Store и Steam. Потом, вероятно, тайтл портируют на консоли.
- Больше подробностей раскроют в 2023 году.
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
22:05
-
21:25
-
20:43
-
20:33
-
19:54
-
19:45
-
19:11
-
18:26
-
18:25
-
18:13
-
17:40
-
17:36
-
17:00
-
16:53
-
16:25
-
16:23
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:42
-
15:39
-
15:25
-
15:09
-
14:28
-
14:01
-
13:05
-
12:46
-
12:13
-
11:25
-
10:58
-
10:34
-
07:59
-
07:50
-
06:56
-
06:47
Партнерский контент