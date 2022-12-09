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Магия, глубина в геймплее и новый злодей — детали Hades 2

Магия, глубина в геймплее и новый злодей — детали Hades 2
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Во время прошедшей The Game Awards 2022 студия Supergiant Games анонсировала вторую часть популярного рогалика Hades. Во время анонса авторы не поделились деталями, но раскрыли подробности на своём сайте в специальном разделе.

Как стало понятно из трейлера, протагонистом тайтла выступит не Загрей, как в первой Hades, а его сестра, хтоническая принцесса Мелиноя. Противостоять Мелиное придётся зловещему титану Кроносу.

Другие детали Hades 2

  • Hades 2 — прямое продолжение Hades. Сюжет игры будет основан на древнегреческой мифологии, а Мелиноя, как и её брат, повстречает различных богов, которые будут ей помогать.
  • Мелиноя — не вымышленный персонаж. В основу героини легла Мелиноя из мифологии, которая тоже была хтонической богиней.
  • В арсенале героини будет не только оружие, но и различная магия. Она должна расширить геймплей и сделать его интереснее.
  • Полноценная разработка Hades 2 стартовала в начале 2021 года, однако точную дату выхода игры ещё не назвали.
  • Сначала релиз игры состоится на ПК через Epic Games Store и Steam. Потом, вероятно, тайтл портируют на консоли.
  • Больше подробностей раскроют в 2023 году.
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