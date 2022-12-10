Для ремейка Dead Space переизобрели культовый плазменный резак

Журналисты издания IGN поделились новым роликом — он посвящён знаменитому плазменному резаку, который помог выжить Айзеку Кларку в оригинальной Dead Space. В видео авторы ремейка рассказали, как они переосмыслили культовое оружие, и показали его в действии.

Ранее IGN публиковал подробное видеосравнение оригинальной Dead Space и грядущего ремейка. Ремейк разработали полностью с нуля на EA Frostbite — авторы отмечают, что благодаря этому движку они смогли сделать нашумевший космический хоррор ещё красивее, атмосфернее и детализированнее. При этом оригинальная игра, несмотря на почтенный возраст, до сих пор выглядит достойно.

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Премьера ремейка Dead Space состоится 27 января на ПК, Xbox Series и PS5. Русского языка в новинке не будет.