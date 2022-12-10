DC хотела экранизировать «Бэтмена будущего» с Майклом Китоном в роли Брюса Уэйна

Warner Bros. и DC некоторое время готовили экранизацию «Бэтмена будущего» с Майклом Китоном в роли матёрого Брюса Уэйна. Актёр прославился благодаря роли супергероя в двух культовых фильмах Тима Бёртона о крылатом защитнике.
Согласно источникам издания The Hollywood Reporter, сценаристка Кристина Ходсон, написавшая сюжеты для грядущего «Флэша» и отменённой картины «Бэтгёрл», предложила топ-менеджерам Warner Bros. экранизировать «Бэтмена будущего». Киноделам эта идея понравилась. Ходсон начала писать сценарий проекта, но его отменили после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран стали кураторами киновселенной DC.
Источники отмечают, что в отменённом фильме у старого Бэтмена в исполнении Майкла Китона должен был быть роман с Женщиной-кошкой, роль которой хотели доверить Мишель Пфайффер. Актриса играла знаменитую супергероиню в «Бэтмен возвращается» Тима Бёртона, где Бэтмана играл Китон.
«Флэш» с Эзрой Миллером и Майклом Китоном стартует в мировом прокате 16 июня 2023 года.
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