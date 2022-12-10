Как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы их придумал Фёдор Достоевский

Пользователь DTF под ником Mark Rod с помощью нейросети Midjourney показал, как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы цикл культовых книг о волшебниках написал Фёдор Достоевский, а не Джоан Роулинг.

Персонажи очень похожи на героев из цикла фильмов «Гарри Поттер», но у здесь они более серьёзные, задумчивые и немного напряжённые, словно устали от жизни и происходящего вокруг. Сходство с Родионом Раскольниковым и другими действующими лицами из книг Фёдора Достоевского максимально близкое.

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Фото: Mark Rod

Больше работ Mark Rod можно посмотреть на его странице на DTF.

Новая игра по вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts Legacy — выйдет 10 февраля 2023 года на ПК, Nintendo Switch, а также двух поколениях консолей Xbox и PlayStation. В ноябре студия Avalanche Software провела большую презентацию приключения, показав кастомизацию персонажа, гостиную Пуффендуя, игровой процесс и многое другое.