Netflix показал неудачные и забавные дубли из сериала «Уэнсдей»

На YouTube-канале Still Watching Netflix вышел небольшой ролик с неудачными дублями из нашумевшего сериала «Уэнсдей».
В видео — исполнительница главной роли Дженна Ортега, которая много смеётся и улыбается. Она то забывает реплику, то стрела из её лука просто падает, в видео также фигурируют и другие актёры. Авторы показали много забавных ситуаций, произошедших на съёмочной площадке.
Сериал «Уэнсдей» не просто стал мировым хитом — его обсуждают даже голливудские звёзды. Недавно Леди Гага не смогла пройти мимо и записала свою версию нашумевшего танца из четвёртого эпизода. В нём героиня Дженны Ортеги станцевала в довольно странном стиле — и тут же завоевала весь интернет.
«Уэнсдей» доступен в онлайн-кинотеатре Netflix. В России он больше недоступен.
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