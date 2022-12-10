Третий сезон аниме-сериала «Истребитель демонов» выйдет весной

Авторы нашумевшего аниме-сериала «Истребитель демонов» назвали примерную дату выхода третьего сезона. Его премьера состоится в апреле 2023 года. Первый эпизод выйдет в виде часового спешла, а события всего сезона посвятят сюжетной арке «Деревня кузнецов».

До премьеры, 3 февраля, в Японии начнут показывать новую полнометражку, которую скомпоновали из первого эпизода третьего сезона и 10-й и 11-й серий предыдущей арки под названием «Квартал красных фонарей». После японского проката фильм покажут в 80 странах.

Первый сезон «Истребителя демонов» вышел в 2019 году. Аниме-сериал получил признание и зрителей, и критиков. А полнометражное аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», события которого разворачиваются после финала первого сезона, — самый кассовый анимационный фильм 2020 года. Он также установил рекорд по сборам в Японии, заработав более $ 100 млн за 10 дней и став самым прибыльным проектом японского проката.