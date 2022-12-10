В первом геймплее Crime Boss: Rockay City показали ограбление в стиле Payday

На YouTube-канале GameSpot вышел большой геймплейный ролик недавно анонсированной Crime Boss: Rockay City. Журналисты показали миссию, в которой команда из четырёх героев совершает ограбление — со стрельбой, взломом хранилища и транспортировкой двух дорогих статуй с помощью вертолёта.

В финале, отбиваясь от спецназа, команда сбегает из здания через подземный туннель, который выводит её к моторной лодке.

В анонсирующем трейлере боевика авторы акцентировали внимание на том, что в игре будут фигурировать Чак Норрис, Ким Бейсингер, Дэнни Трехо и другие звёзды 80--х и 90-х. В видео их не показали.

Судя по ролику, миссии с ограблениями в Crime Boss: Rockay City будут похожи на геймплей серии Payday. Разработчики пока не делились подробностями геймплейной структуры. Но отметили, что в проекте будет несколько видов заданий и отдельные сюжетные главы, а также PvE-мультиплеер и кампания с roguelike-элементами.

Crime Boss: Rockay City выйдет 28 марта 2023 года на ПК. Позже игра выйдет на Xbox Series и PS5.