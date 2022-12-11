Warner Bros. показала первый кадр из «Джокера 2» с Хоакином Фениксом
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Warner Bros. опубликовала первый кадр из «Джокера 2» (в России — «Джокер: Безумие на двоих»). На нём героя Хоакина Феникса бреют и готовят к заключению в лечебнице Аркхем, куда он попадает в финале первой части. Первым кадром авторы также подтвердили, что съёмочный процесс уже идёт.
Фото: Warner Bros.
«Безумие на двоих» продолжит историю Джокера — одного из самых известных злодеев в комиксах DC. Сиквел частично станет мюзиклом и расскажет о знакомстве героя со своей возлюбленной Харли Квинн в лечебнице Аркхем. В режиссёрское кресло вернётся Тодд Филлипс, а одну из ведущих ролей сыграет Брендан Глисон — Грозный Глаз Грюм из «Гарри Поттера» и Кен из «Залечь на дно в Брюгге».
Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года.
Новость по темеСлух: подробности «Джокера 2» с Хоакином Фениксом
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