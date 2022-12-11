«Аватар 2» идёт на рекордные сборы в Китае

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона ещё не вышел в прокат, но уже поставил рекорд по предварительным продажам билетов в Китае. Скорее всего, он станет одним из самых кассовых американских фильмов, которые когда-либо показывали в Поднебесной.
За прошедшие пять дней сиквел «Аватара» заработал $ 15 млн. Картина Кэмерона получила в два раза больше денег с предпродажи билетов, чем «Форсаж 9» — бывший рекордсмен постковидной эпохи.
Экшен с Вином Дизелем в главной роли год назад в дебютные выходные и с учётом предпродаж собрал $ 185 млн. Таким образом, он занял третью строчку самых кассовых голливудских проектов в китайском прокате. «Мстители: Финал» и «Мстители: Война бесконечности» до сих пор остаются рекордсменами по сбору в первый уикенд в Китае.
Топ-3 фильмов по сборам в дебютные выходные в китайском прокате:
- «Мстители: Финал» — $ 330,5 млн (расширенный уикенд);
- «Мстители: Война бесконечности» — $ 200,5 млн:
- «Форсаж 9» — $ 185 млн.
«Аватар: Путь воды» выходит в мировой прокат 14 декабря, но не в России.
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