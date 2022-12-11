Художник представил Идриса Эльбу в Cyberpunk 2077 задолго до сюжетного дополнения

На недавно прошедшей The Game Awards 2022 поляки презентовали дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. В DLC главную роль доверили известному британскому актёру Идрису Эльбе. Выяснилось, что художник Жолт Коса представлял харизматичного и статного Эльбу как героя вселенной игры два года назад.
В 2020-м Коса опубликовал свой фанатский постер Cyberpunk 2077 с Идрисом Эльбой на платформе ArtStation. Там герой Эльбы представлен в двух вариантах — с футуристическими солнечными очками и без них.
Идрис Эльба в мире Cyberpunk 2077 в солнечных очках
Фото: Zsolt Kosa / ArtStation
Идрис Эльба в мире Cyberpunk 2077 без очков
Фото: Zsolt Kosa / ArtStation
Есть небольшая вероятность, что CD Projekt RED случайно увидели работу художника и вдохновились ей во время разработки Phantom Liberty. Сам Жолт Коса заявил, что ему просто было интересно изобразить Идриса Эльбу в образе персонажа вселенной Cyberpunk 2077.
Когда точно выйдет Phantom Liberty, пока точно неизвестно. Его точно не стоит ждать раньше лета 2023 года.
- 11 декабря 2022
-
13:46
-
13:13
-
12:33
-
00:50
- 10 декабря 2022
-
18:42
-
18:12
-
17:33
-
16:58
-
16:32
-
15:55
-
15:03
-
14:31
-
13:44
-
13:24
-
13:12
-
12:42
- 9 декабря 2022
-
22:05
-
21:25
-
20:43
-
20:33
-
19:54
-
19:45
-
19:11
-
18:26
-
18:25
-
18:13
-
17:40
-
17:36
-
17:00
-
16:53
-
16:25
-
16:23
-
16:02
-
16:00
-
15:51