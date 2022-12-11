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Художник представил Идриса Эльбу в Cyberpunk 2077 задолго до сюжетного дополнения

Художник представил Идриса Эльбу в Cyberpunk 2077 задолго до сюжетного дополнения
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На недавно прошедшей The Game Awards 2022 поляки презентовали дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. В DLC главную роль доверили известному британскому актёру Идрису Эльбе. Выяснилось, что художник Жолт Коса представлял харизматичного и статного Эльбу как героя вселенной игры два года назад.

В 2020-м Коса опубликовал свой фанатский постер Cyberpunk 2077 с Идрисом Эльбой на платформе ArtStation. Там герой Эльбы представлен в двух вариантах — с футуристическими солнечными очками и без них.

Идрис Эльба в мире Cyberpunk 2077 в солнечных очках

Фото: Zsolt Kosa / ArtStation

Идрис Эльба в мире Cyberpunk 2077 без очков

Фото: Zsolt Kosa / ArtStation

Есть небольшая вероятность, что CD Projekt RED случайно увидели работу художника и вдохновились ей во время разработки Phantom Liberty. Сам Жолт Коса заявил, что ему просто было интересно изобразить Идриса Эльбу в образе персонажа вселенной Cyberpunk 2077.

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Когда точно выйдет Phantom Liberty, пока точно неизвестно. Его точно не стоит ждать раньше лета 2023 года.

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