Илон Маск увеличит символы в «Твиттере» — примерно в 14 раз

Ранее ходили слухи, что Илон Маск, которому теперь принадлежит «Твиттер», расширит на площадке длину постов с 280 знаков до 4 тыс. Один из пользователей соцсети прямо спросил бизнесмена, так ли это? На что Маск ответил утвердительное «да».

Многие пользователи отреагировали на этот ответ с критикой. Большинство считает, что 4 тыс. знаков для одного поста в «Твиттере» — это слишком много. Они напомнили, что короткий формат сообщений — суть всей социальной сети. Если объём увеличится, то площадка потеряет свою уникальность.

Дело в том, что краткий формат — суть всего «Твиттера». Эта философия отражена в названии платформы. Посты на площадке — это «твиты», а не длинный «пердёж».

Некоторые начали шутить, что теперь на платформе народ начнёт писать целые романы. Ранее в «Твиттере» максимальная длина постов составляла 140 символов, осенью 2017-го её увеличили до 280.