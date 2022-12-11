Сценаристы сериала «Ведьмак» никогда не высмеивали книги Сапковского

В октябре член команды сценаристов сериала «Ведьмак» Бо ДеМайо заявил, что его коллеги, которые трудятся над шоу, не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры про Геральта от CD Projekt RED. Шоураннер проекта Netflix Лорен Хиссрик опровергла эту информацию, отметив, что у неё прекрасные отношения с создателем этой фэнтезийной вселенной.

Я никогда не издевалась над книгами. Они — вся моя жизнь. У меня прекрасные отношения с мистером Сапковским. Сценарная комната — это священное место, где авторы всегда найдут поддержку. Не верьте всему, что читаете.

Хиссрик также отметила, что Бо ДеМайо в работе над сериалом «Ведьмак» проделал огромную и важную работу. Сценаристы шоу, в свою очередь, поддержали Хиссрик, подчеркнув, что они обожают книги Анджея Сапковского.