Продюсер Tekken похвалился отличными продажами Tekken 7 и всей серии
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Кацухиро Харада продюсирует цикл файтингов Tekken более двадцати лет. Сегодня он решил рассказать о продажах игр этого цикла. Tekken 7 с момента релиза на ПК и консолях в 2017-м купили более 10 млн раз. А тираж всей серии достиг отметки 54 млн экземпляров.
Фото: Twitter
Харада в посте поблагодарил игроков за поддержку. Сейчас продюсер трудится над восьмой частью цикла файтингов. Проект должны выпустить в 2023 году, если верить недавнему финансовому отчёту Bandai Namco.
Новость по темеTekken 8 выпустят в 2023 году
Tekken 8 анонсировали в сентябре этого года, после этого Кацухиро Харада рассказал, что восьмая часть ознаменует собой новую веху в истории серии. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и персонажей.
Релиз файтинга состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.
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