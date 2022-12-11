Продюсер Tekken похвалился отличными продажами Tekken 7 и всей серии

Кацухиро Харада продюсирует цикл файтингов Tekken более двадцати лет. Сегодня он решил рассказать о продажах игр этого цикла. Tekken 7 с момента релиза на ПК и консолях в 2017-м купили более 10 млн раз. А тираж всей серии достиг отметки 54 млн экземпляров.

Фото: Twitter

Харада в посте поблагодарил игроков за поддержку. Сейчас продюсер трудится над восьмой частью цикла файтингов. Проект должны выпустить в 2023 году, если верить недавнему финансовому отчёту Bandai Namco.

Новость по теме Tekken 8 выпустят в 2023 году

Tekken 8 анонсировали в сентябре этого года, после этого Кацухиро Харада рассказал, что восьмая часть ознаменует собой новую веху в истории серии. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и персонажей.

Релиз файтинга состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.