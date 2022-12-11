Fortnite вызывает привыкание у детей. На авторов игры подали в суд

Несколько семей из Канады подали в суд на Epic Games из-за королевской битвы Fortnite. По словам обвинителей, их дети буквально подсели на игру, забыв о еде и перестав мыться.

Epic Games обвиняют в том, что Fortnite вызывает сильное привыкание. Обвинители считают, что игроки в эту королевскую битву становятся «наркоманами», которые не способны справиться с зависимостью. А разработчики сделали экшен таким преднамеренно.

Суд не согласился с обвиняемой стороной, но иск в итоге принял.

Суд считает, что утверждение о преднамеренном создании игры, вызывающей привыкание, доказать невозможно. Но Fortnite действительно способна вызывать привыкание, и авторы об этом знают.

Epic Games назвала иск незаконным. Компания готовится к предстоящей судебной борьбе.

Мы планируем бороться с этим в суде. И докажем, что это дело более чем беспочвенно.

Иронично, что совсем недавно Epic Games объявила о запуске в Fortnite особых аккаунтов для детей. Они получили название Cabined — эти учётные записи будут в первую очередь ориентированы на юных геймеров.