Fortnite вызывает привыкание у детей. На авторов игры подали в суд

Несколько семей из Канады подали в суд на Epic Games из-за королевской битвы Fortnite. По словам обвинителей, их дети буквально подсели на игру, забыв о еде и перестав мыться.
Epic Games обвиняют в том, что Fortnite вызывает сильное привыкание. Обвинители считают, что игроки в эту королевскую битву становятся «наркоманами», которые не способны справиться с зависимостью. А разработчики сделали экшен таким преднамеренно.
Суд не согласился с обвиняемой стороной, но иск в итоге принял.
Суд считает, что утверждение о преднамеренном создании игры, вызывающей привыкание, доказать невозможно. Но Fortnite действительно способна вызывать привыкание, и авторы об этом знают.
Epic Games назвала иск незаконным. Компания готовится к предстоящей судебной борьбе.
Мы планируем бороться с этим в суде. И докажем, что это дело более чем беспочвенно.
Иронично, что совсем недавно Epic Games объявила о запуске в Fortnite особых аккаунтов для детей. Они получили название Cabined — эти учётные записи будут в первую очередь ориентированы на юных геймеров.
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