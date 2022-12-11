После скандала на TGA 2022 в Elden Ring добавили Билла Клинтона

Elden Ring стала главной игрой 2022 года по версии The Game Awards. Во время церемонии награждения произошёл забавный случай — вместе с разработчиками на сцену вышел 15-летний подросток Матан Эван. В конце он подошёл к микрофону и поблагодарил «исправившегося ортодоксального раввина Билла Клинтона».
Этот случай моментально породил в сети массу мемов, связанных с Elden Ring и 42-м президентом США. А пользователь «Твиттера» под ником Arestame добавил улыбчивого Клинтона в саму игру.
Экс-президент США Билл Клинтон в игре Elden Ring
После этого случая Google отметила всплеск популярности Клинтона в поисковой сети. А Матана Эвана, по словам Джеффа Кили, задержали сразу после церемонии, но арестовывать не стали. Парень хулиганил и раньше — в 2019 году на одной из игр НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) камера зафиксировала его танец. В это время он тряс футболкой с надписью «сражайтесь за свободу Гонконга».
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