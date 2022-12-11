Доцент школы филологических наук ВШЭ Михаил Павловец решил поэкспериментировать с языковой моделью GPT-3. Он попросил её написать сочинение на тему «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?». Таким образом, он хотел проверить, насколько хорошо нейросеть способна генерировать осмысленные тексты, которые могут принять для допуска к ЕГЭ.

GPT-3 выдала сразу несколько текстов. В работе над сочинением она обратилась к классике — к «Дивному новому миру» Олдоса Хаксли, «1984» Джорджа Оруэлла, «Дороге» Кормака Маккарти и «Франкенштейну» Мэри Шелли. Михаил выбрал наиболее удачный текст и перевёл его с английского на русский с помощью «Яндекс Переводчика». Он решил не вносить в работу никаких правок.

Потом Павловец дал сочинение на проверку учителю с 30-летним стажем Сергею Райскому и завкафедрой словесности Лицея НИУ ВШЭ Екатерине Бровко. Они отметили некоторые недочёты, но признали, что эта работа в любом случае получает зачёт.

Отрывок из сочинения, которое написала языковая модель GPT-3

Достижения прогресса, которые дают человеку удобство и комфорт, могут быть опасны для человечества, поскольку они могут привести к самоуспокоенности и отсутствию критического мышления. По мере того как люди привыкают к удобствам, обеспечиваемым технологиями и достижениями общества, они могут начать воспринимать эти вещи как должное и терять способность представлять жизнь без них. Этот недостаток воображения может затруднить людям оспаривание статус-кво или адаптацию к меняющимся обстоятельствам.

Павловец отметил, что выпускникам будущего года не о чем беспокоиться. А сотрудникам Минпроса, которые отвечают за «итоговое сочинение», по его мнению, стоит несколько раз подумать, зачем давать школьникам и студентам подобные работы, если с ними прекоасно справляется искусственный интеллект.