Mortal Kombat 12 могут анонсировать в ближайшие полгода

Mortal Kombat 12 или Injustice 3 могут анонсировать в ближайшие шесть месяцев. Об этом в своём «твиттере» намекнул глава студии NetherRealm Эд Бун.

Сегодня Бун предложил аудитории позадавать ему вопросы в «Твиттере». Фанаты сразу начали интересоваться планами на ближайшее будущее. В частности, один из фолловеров спросил, стоит ли ждать от NetherRealm анонса в ближайшие полгода. Глава студии ответил «вполне».

Один из пользователей «Твиттера» уточнил у Буна примерное окно релиза нового проекта студии NetherRealm. На этот вопрос Эд ответил размыто, но упомянул число 23, что можно трактовать как 2023 год или 23-е число. Ещё один фанат спросил, возможно ли возвращение бойца Страйкера в будущих выпусках Mortal Kombat. Разработчик написал в ответ Stay tuned (следите за обновлениями).

Многие поклонники Mortal Kombat ожидали анонса новой части цикла на недавно прошедшей The Game Awards 2022, но незадолго до мероприятия Эд Бун заявил, что он и его коллеги пока не готовы показать продолжение.