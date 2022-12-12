Бывший партнёр NVIDIA продаёт RTX 4090 на аукционе, чтобы помочь детской больнице

Компания EVGA разорвала свои отношения с NVIDIA в сентябре. Причиной этому послужило плохое отношение NVIDIA к своему партнёру. Сотрудничество между компаниями продлилось более 20 лет.

Несмотря на это, у EVGA остались рабочие прототипы RTX 4090. Часть из видеокарт получили различные блогеры, а одно устройство компания решила запустить на аукционе, а вырученные средства вложить в детскую исследовательскую больницу Святого Иуды.

Изначально лот разместили на eBay, но потом он был удалён, поскольку многие подумали, что он фейковый. К тому же там фигурировала довольно большая сумма – $ 13 тыс. После этого EVGA разместила видеокарту на своём форуме. Аукцион закончится 16 декабря.

На данный момент максимальная предложенная сумма за видеокарту — $ 8 тыс. (примерно 499 тыс. рублей).