Стримерша сыграла в Elden Ring одновременно на геймпаде и танцевальном коврике

Стримерша MissMikkaa, известная своей любовью к необычным прохождениям Elden Ring, поставила очередной безумный рекорд, до которого вряд ли кто-то доберётся. Девушка в прямом эфире проходила экшен сразу на двух платформах.

Первое прохождение она осуществляла на PS5 и управляла персонажем через геймпад, а второе — через ПК. Для управления стримерша, как и в прошлый раз, подключила танцевальный коврик. Она смогла вполне комфортно играть сразу за двух персонажей и сражаться с боссами. Фрагмент можно посмотреть ниже.

После победы над боссами девушка порадовалась и сказала, что это был интересный, но самый сложный опыт прохождения Elden Ring.

Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.