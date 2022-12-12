За последнюю неделю в России заблокировали почти 15 тыс. сайтов
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По информации газеты «Коммерсантъ», реестр заблокированных сайтов в России за минувшую неделю пополнился почти на 15 тыс. позиций. Так активно сайты блокировали только в 2018 и 2021 годах.
Значительную долю требований о блокировке вынесла Генпрокуратура. С 5 по 11 декабря в России закрыли доступ к 14,8 тыс. интернет-ресурсов. Отмечается, что в течение 2022 года блокировалось 1,5–7 тыс. ресурсов в неделю.
Для сравнения: с 19 по 26 апреля 2021 года было разблокировано 14,9 тыс. ресурсов, а с 23 по 30 апреля 2018 года — 26 тыс. сайтов. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что доступ закрывается к сайтам, о которых даже почти никто не слышал и не услышал бы без объявления о блокировке.
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