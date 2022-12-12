«Чёрная пантера 2» всё же обогнала «Тора 4». Но впереди — «Аватар: Путь воды»

Второй уикенд декабря в США оказался провальным: в период с 9 по 11 декабря общая касса в регионе составила всего $ 35 млн. Меньше в этом году было только в конце января, когда сборы кое-как добрались до отметки в $ 34,88 млн.
Провальные кассовые показатели в США связаны с затишьем перед бурей: Голливуд готовится к релизу «Аватара: Путь воды». Из-за ленты Джеймса Кэмерона другие голливудские студии решили не показывать свои фильмы в декабре из-за боязни конкурировать с таким гигантом. На фоне грядущего релиза картина «Чёрная пантера: Ваканда навеки» всё-таки преодолела рубеж в $ 767 млн и смогла обогнать «Тора: Любовь и гром». Однако никакого миллиарда ей не светит — в ближайшие недели весь мир пойдёт на вторую часть самого кассового фильма всех времён.
Таким образом, самым успешным фильмом Marvel в 2022 году стал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», собравший $ 955 млн. Явно не таких результатов ожидали топ-менеджеры Disney и лично Кевин Файги.
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