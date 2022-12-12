Платная подписка в «Твиттере» подорожала на iPhone, хотя комиссия везде одинаковая

В «Твиттере» сообщили о том, что платная подписка Twitter Blue перезапустится уже сегодня. На Android привилегия будет стоить $ 8, тогда как владельцы iPhone должны будут заплатить $ 11.
Разница в несколько долларов объясняется налогом Apple в 30%. Примечательно, что налог на Android составляет те же 30%, но платная подписка на нём стоит на $ 3 дешевле.
Фото: Twitter
В чём преимущества подписки Twitter Blue? Все подписчики получат рядом с именем учётной записи синюю галочку, тем самым подтверждая его подлинность. Также владельцы подписки смогут редактировать свои твиты, загружать видео в разрешении 1080p и просматривать твиты в режиме чтения.
Twitter Blue изначально запустили в ноябре, но из-за ряда фейковых аккаунтов, использующих статус «официальный», подписку на время отключили.
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