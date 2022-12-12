Кит Харингтон рассказал, чего ждать от продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу

В материале содержатся спойлеры сериала «Игра престолов».

В июне стало известно о том, что HBO запустила в производство новый сериал во вселенной «Игры престолов». Он продолжит историю Джона Сноу после событий оригинального шоу. К своей роли вернётся Кит Харингтон, а сюжет расскажет о группе Ночного Дозора, которая отправилась за стену вместе с Одичалыми в финале сериала.

Недавно актёр посетил мероприятие по «Игре престолов» в Лос-Анджелесе и рассказал, чего фанатам стоит ожидать от своего персонажа. По его словам, герою повезло выжить, однако он не чувствует себя хорошо. Судя по всему, его ждёт серьёзная моральная встряска.

Если бы вы спросили Джона, он бы сказал, что чувствует, будто легко отделался. В конце «Игры престолов» он готовится к своей казни, он смирился со смертью. Тот факт, что его отправили за стену, это не только большой подарок, но и проклятие.



В конце «Игры престолов», когда зритель в последний раз видит Джона, мы хотели показать, что с ним всё хорошо. Но на самом деле ему не очень хорошо.

Шоу про Джона Сноу всё ещё находится на ранней стадии производства, поэтому не стоит ждать его выхода в ближайшее время.