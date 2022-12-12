В продолжении «Папиных дочек» не будет Пуговки и Жени

Несколько дней назад стало известно, что известный российский комедийный сериал «Папины дочки» получит продолжение. Деталей шоу по-прежнему нет, но кое-какая информация всё же появилась.
К сожалению, в продолжении сериала зрители не увидят некоторых полюбившихся персонажей. По информации жены Андрея Леонова, сыгравшего отца в «Папиных дочках», в шоу не вернутся Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, а также не стоит ждать Дарью Мельникову, подарившую сериалу спортсменку Женю.
Про остальных персонажей ничего не известно, но можно предположить, что в шоу точно вернутся Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну, Филипп Бледный, воплотивший образ Веника, и Мирослава Карпович — Маша.
В шоу планируется сделать 20 эпизодов, а снимет их Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом.
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