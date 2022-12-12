В России научились вычислять незаконных майнеров

Газета «Известия» сообщила, что в России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах. И это при условии, что майнинг как таковой уже считается мёртвым.
Вычисление майнеров происходит благодаря наблюдениям за изменениями профиля нагрузки и объёма энергопотребления. Об этом рассказал глава Минэнерго Павел Сниккар. По его словам, хотя майнинг в России не отрегулирован в правовом поле, привлечь к ответственности за незаконную добычу криптовалюты уже можно.
В России известно уже о десяти случаях успешного взыскания с майнеров разницы в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса. Вероятно, этим будут заниматься и дальше.
Также сообщается, что в 2022 году выручка российских добытчиков криптовалюты достигнет порядка 60–80 млрд рублей, а общий объём потребляемой на майнинг мощности составит около 1,7 ГВт и 50–60% объёма приходится на промышленный сегмент.
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