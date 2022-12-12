Авторы Goat Simulator 3 рекомендуют запускать игру в Epic Games Store через Steam

17 ноября состоялся релиз Goat Simulator 3 — продолжения нашумевшего симулятора козла. Игроки на ПК раскритиковали экшен за то, что он вышел только в Epic Games Store. Одной из главных проблем эксклюзивности стало отсутствие поддержки геймпада — то есть самые популярные контроллеры могут попросту не работать в игре.
Разработчики Goat Simulator 3 решили помочь геймерам с такой проблемой и опубликовали гайд, как заставить контроллер работать в их игре. Самое смешное, что для решения проблемы нужно будет добавить исполняемый файл Epic Games Store в Steam как стороннюю игру — таким образом геймеры смогут запустить её, как будто бы она прямиком из приложения Valve.
Дело в том, что Steam уже давно задействует собственные инструменты для поддержки геймпадов в ПК-играх. К сожалению, в EGS такого функционала нет, поэтому пользователям рекомендуют использовать приложение Valve по максимуму.
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