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В WhatsApp появятся одноразовые сообщения

В WhatsApp появятся одноразовые сообщения
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Ещё в августе прошлого года разработчики мессенджера WhatsApp добавили в него функцию View Once, которая позволяет просмотреть отправленные фото и видео только один раз, после чего они удаляются.

Издание The Verge обратило внимание на новостной сайт WABetaInfo, который нашёл доказательства того, что создатели мессенджера тестируют View Once и для текстовых сообщений. В данный момент тест проходит в бета-версии WhatsApp на Android.

Отмечается, что, скорее всего, опция будет работать так же, как и с видео. Пользователь отправляет сообщение другому человеку, и после просмотра оно автоматически удалится.

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Представители мессенджера не ответили на запрос WABetaInfo и The Verge. Когда выйдет обновление с новой функцией, неизвестно.

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