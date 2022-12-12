Приквел «Ведьмака» совсем не понравился критикам

Уже в конце месяца состоится премьера сериала «Ведьмак: Происхождение». Он послужит приквелом «Ведьмака» и расскажет о событиях, которые привели к появлению всех сверхъестественных событий во вселенной Анджея Сапковского.

Журналисты уже посмотрели шоу и поделились своим мнением. По большей части сериал получил плохие отзывы от прессы, но в шоу также нашлось место и хорошему. Больше всего «Ведьмак: Происхождение» ругают за отсутствие связи с основной вселенной, плохое раскрытие персонажей и слишком малый хронометраж. А хвалят сериал за старания актёров и красивую картинку.

По мнению журналиста Collider, в шоу представили небрежные сюжетные линии, за развитием которых не очень интересно наблюдать.

В конечном счёте ваше удовольствие от «Происхождения» будет зависеть от того, насколько вы увлечены вселенной «Ведьмака» и насколько вам понравятся небрежные сюжетные линии шоу.

Автор рецензии для Comic Book Resources назвал шоу разочаровывающим дополнением к большой и успешной франшизе. Зато похвалили актёрский состав.

«Ведьмак: Происхождение» — разочаровывающее дополнение к многообещающей франшизе. Сериал отличается от основного шоу и не может предложить ничего существенного или оправдать своё существование, даже несмотря на старания актёров.

«Ведьмак: Происхождение» выйдет на Netflix уже 25 декабря.