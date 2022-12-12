У продолжения «Охотников за привидениями: Наследники» сменился режиссёр

Как сообщает издание Deadline, у съёмочной команды продолжения «Охотников за привидениями: Наследники» произошли перестановки. Так, кресло режиссёра покинул Джейсон Райтман — вместо него сиквел поставит сценарист предыдущего фильма Гил Кинан. Таким образом, они как бы поменяются местами: в прошлый раз именно Кинан писал сценарий, а Райтман снимал ленту.
Как сообщают источники, новая часть «Охотников за привидениями» действительно продолжит историю полюбившихся персонажей: к своим ролям вернутся Кэрри Кун (Келли), Пол Радд (Гэри), Финн Вулфхард (Тревор) и Маккенна Грейс (Фиби). Герои вновь сразятся с самыми опасными привидениями. Продолжение должно выйти в конце 2023 года.
Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоялась в ноябре 2021 года. Лента собрала в прокате $ 197 млн при бюджете в $ 75 млн и получила положительные отзывы от зрителей и критиков. Фильм понравился и нашей редакции: «Наследники» — редкий пример того, как надо возвращать культовую классику к жизни.
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