Авторы Genshin Impact представили двух новых героев — в Сеть уже слили их геймплей
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На этих выходных разработчики игры Genshin Impact анонсировали двух новых персонажей — Яо Яо и Аль-Хайтам. Оба используют стихию дендро и относятся к региону Сумеру.
Пока авторы представили только внешний вид и биографию персонажей.
Фото: Genshin Impact
Однако благодаря бета-тесту игры уже известно, что обоих персонажей планируется выпустить в версии 3.4 в конце января. В открытом доступе также оказался геймплей героев.
Аль-Хайтам будет использовать одноручный меч, ориентированный на физические атаки и дендро-урон по области. Яо Яо же сражается копьём и, судя по характеристикам, лучше подойдёт на роль саппорта-хилера.
Выход патча 3.4 для Genshin Impact ожидается 18 января 2023 года — официально об этом должны объявить за две недели до релиза.
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