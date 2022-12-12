Авторы Genshin Impact представили двух новых героев — в Сеть уже слили их геймплей

На этих выходных разработчики игры Genshin Impact анонсировали двух новых персонажей — Яо Яо и Аль-Хайтам. Оба используют стихию дендро и относятся к региону Сумеру.

Пока авторы представили только внешний вид и биографию персонажей.

Фото: Genshin Impact

Однако благодаря бета-тесту игры уже известно, что обоих персонажей планируется выпустить в версии 3.4 в конце января. В открытом доступе также оказался геймплей героев.

Аль-Хайтам будет использовать одноручный меч, ориентированный на физические атаки и дендро-урон по области. Яо Яо же сражается копьём и, судя по характеристикам, лучше подойдёт на роль саппорта-хилера.

Выход патча 3.4 для Genshin Impact ожидается 18 января 2023 года — официально об этом должны объявить за две недели до релиза.