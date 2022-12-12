Из Brawl Stars удалили лутбоксы и все предметы со случайным содержимым
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Финская студия Supercell объявила об удалении лутбоксов из сверхпопулярной Brawl Stars. Уже 12 декабря в мобильной игре полностью пропадёт механика, с помощью которой можно было получить случайные предметы.
Как рассказал геймдизайнер Фрэнк Кайенбург, авторы полностью переработают системы получения наград «Путь к славе» и Brawl Pass — игроки будут получать конкретные призы за достижение различных уровней. Цель разработчиков — сделать так, чтобы Brawl Stars ощущалась куда более честной игрой и не зависела от вероятностей.
Мы вносим это изменение по нескольким причинам. Наша главная цель — полный отказ от вероятностей и случайностей, чтобы сделать Brawl Stars более справедливой и предсказуемой. Теперь игроки смогут ставить перед собой конкретные цели и быть уверенными в том, что они получат тот или иной предмет безо всяких вероятностей.
Brawl Stars — одна из самых популярных игр в мире. В 2020 году проект заработал больше $ 525 млн, а общее количество скачиваний тайтла превышает 300 млн.
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