Стали известны все номинанты на премию «Золотой глобус» — 2023

Голливудская ассоциация иностранной прессы огласила список номинантов на премию «Золотой глобус» — 2023, которая состоится 10 января 2023 года. Больше всего призов может достаться новой картине Мартина МакДоны «Банши Инишерина» — у неё 8 номинаций. На второй строчке по номинациям «Всё везде и сразу» — 6, «Вавилон» и «Фабельманы» замыкают тройку — у них по 3 номинации.

Лучшим актёром в фильме может стать Брендан Фрейзер («Кит»), вместе с ним поборются Остин Батлер («Элвис»), Хью Джекман («Сын»), Билл Найи («Жить») и Джереми Поуп («Проверка»). Среди женщин сражаются Кейт Бланшетт («Тар»), Оливия Колман («Империя света»), Виола Дэвис («Женщина-король»), Ана де Армас («Блондинка») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Что касается сериалов, то больше всего номинаций у «Начальной школы Эбботт» — 5. При этом по четыре номинации сразу у 5 сериалов: «Корона», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Убийства в одном здании», «Пэм и Томми» и «Белый лотос».

На лучшую мужскую роль в сериалах претендуют Джефф Бриджес («Старик»), Кевин Костнер («Йеллоустон»), Диего Луна («Андор»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу») и Адам Скотт («Разделение»). Среди женщин поборются Эмма Д'Арси («Дом дракона»), Лора Линни («Озарк»), Имельда Стонтон («Корона»), Хилари Суонк («Аляска Дейли») и Зендея («Эйфория»).

Лучший драматический фильм

«Фабельманы»

«Топ Ган: Мэверик»

«Элвис»

«Тар»

«Аватар: Путь воды»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

«Вавилон»

«Банши Инишерина»

«Всё везде и сразу»

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

«Треугольник печали»

Лучший фильм на иностранном языке

«RRR: Рядом ревёт революция» (Индия)

«На Западном фронте без перемен» (Германия)

«Решение уйти» (Южная Корея)

«Близко» (Бельгия, Франция, Нидерланды)

«Аргентина, 1985» (Аргентина)

Лучший режиссёр

Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды»)

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)

Баз Лурман («Элвис»)

Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)

Стивен Спилберг («Фабельманы»)

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

Остин Батлер («Элвис»)

Брендан Фрейзер («Кит»)

Хью Джекман («Сын»)

Билл Найи («Жить»)

Джереми Поуп («Проверка»)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Кейт Бланшетт («Тар»)

Оливия Колман («Империя света»)

Виола Дэвис («Женщина-король»)

Ана де Армас («Блондинка»)

Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

Диего Калва («Вавилон»)

Дэниел Крейг («Достать ножи: Стеклянная луковица»)

Адам Драйвер («Белый шум»)

Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

Ральф Файнс («Меню»)

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

Лесли Мэнвилл («Миссис Харрис едет в Париж»)

Марго Робби («Вавилон»)

Аня Тейлор-Джой («Меню»)

Эмма Томпсон («Любовь по вызову»)

Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

Брендан Глисон («Банши Инишерина»)

Барри Кеоган («Банши Инишерина»)

Брэд Питт («Вавилон»)

Эдди Редмэйн («Добрый медбрат»)

Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)

Лучшая женская роль второго плана в фильме

Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навеки»)

Керри Кондон («Банши Инишерина»)

Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)

Долли Де Леон («Треугольник печали»)

Кэри Маллиган («Её правда»)

Лучший мультфильм

«Ину-О: Рождение легенды»

«Кот в сапогах: Последнее желание»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Я краснею»

Лучший сценарий

«Банши Инишерина» — Мартин Макдона

«Всё везде и сразу» — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

«Говорят женщины» — Сара Полли

«ТАР» — Тодд Филд

«Фабельманы» — Стивен Спилберг, Тони Кушнер

Лучший саундтрек

«Банши Инишерина»

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Женские сплетни»

«Вавилон»

«Фабельманы»

Лучшая песня

«Carolina» («Там, где раки поют»)

«Ciao Papa» («Пиноккио Гильермо дель Торо»)

«Hold My Hand» («Топ Ган: Мэверик»)

«Lift Me Up» («Чёрная пантера: Ваканда навеки»)

«Naatu Naatu» («RRR: Рядом ревёт революция»)

«Лучше звоните Солу» Фото: AMC

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу» (AMC)

«Корона» (Netflix)

«Дом дракона» (HBO)

«Озарк» (Netflix)

«Разделение» (Apple TV+)

Лучший сериал (мюзикл или комедия)

«Начальная школа Эбботт»

«Медведь»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

«Уэнсдэй»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Белый лотос»

«Выбывшая»

«Монстр: История Джеффри Дамера»

«Пэм и Томми»

«Чёрная птица»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джефф Бриджес («Старик»)

Кевин Костнер («Йеллоустон»)

Диего Луна («Андор»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Адам Скотт («Разделение»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Эмма Д'Арси («Дом дракона»)

Лора Линни («Озарк»)

Имельда Стонтон («Корона»)

Хилари Суонк («Аляска Дейли»)

Зендея («Эйфория»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Дональд Гловер («Атланта»)

Билл Хейдер («Барри»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)

Кейли Куоко («Бортпроводница»)

Селена Гомес («Убийства в одном здании»)

Дженна Ортега («Уэнсдэй»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)

Колин Фёрт («Лестница»)

Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес »)

Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)

Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)

Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)

Лили Джеймс («Пэм и Томми»)

Джулия Робертс («Газлит»)

Аманда Сайфред («Выбывшая»)

Лучшая мужская роль второго плана в сериале

Джон Литгоу («Старик»)

Джонатан Прайс («Корона»)

Джон Туртурро («Разделение»)

Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)

Генри Уинклер («Барри»)

Лучшая женская роль второго плана в сериале