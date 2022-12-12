Стали известны все номинанты на премию «Золотой глобус» — 2023

Голливудская ассоциация иностранной прессы огласила список номинантов на премию «Золотой глобус» — 2023, которая состоится 10 января 2023 года. Больше всего призов может достаться новой картине Мартина МакДоны «Банши Инишерина» — у неё 8 номинаций. На второй строчке по номинациям «Всё везде и сразу» — 6, «Вавилон» и «Фабельманы» замыкают тройку — у них по 3 номинации.
Лучшим актёром в фильме может стать Брендан Фрейзер («Кит»), вместе с ним поборются Остин Батлер («Элвис»), Хью Джекман («Сын»), Билл Найи («Жить») и Джереми Поуп («Проверка»). Среди женщин сражаются Кейт Бланшетт («Тар»), Оливия Колман («Империя света»), Виола Дэвис («Женщина-король»), Ана де Армас («Блондинка») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).
Что касается сериалов, то больше всего номинаций у «Начальной школы Эбботт» — 5. При этом по четыре номинации сразу у 5 сериалов: «Корона», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Убийства в одном здании», «Пэм и Томми» и «Белый лотос».
На лучшую мужскую роль в сериалах претендуют Джефф Бриджес («Старик»), Кевин Костнер («Йеллоустон»), Диего Луна («Андор»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу») и Адам Скотт («Разделение»). Среди женщин поборются Эмма Д'Арси («Дом дракона»), Лора Линни («Озарк»), Имельда Стонтон («Корона»), Хилари Суонк («Аляска Дейли») и Зендея («Эйфория»).
Лучший драматический фильм
- «Фабельманы»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Элвис»
- «Тар»
- «Аватар: Путь воды»
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «Всё везде и сразу»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Треугольник печали»
Лучший фильм на иностранном языке
- «RRR: Рядом ревёт революция» (Индия)
- «На Западном фронте без перемен» (Германия)
- «Решение уйти» (Южная Корея)
- «Близко» (Бельгия, Франция, Нидерланды)
- «Аргентина, 1985» (Аргентина)
Лучший режиссёр
- Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды»)
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)
- Баз Лурман («Элвис»)
- Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)
- Стивен Спилберг («Фабельманы»)
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Остин Батлер («Элвис»)
- Брендан Фрейзер («Кит»)
- Хью Джекман («Сын»)
- Билл Найи («Жить»)
- Джереми Поуп («Проверка»)
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Кейт Бланшетт («Тар»)
- Оливия Колман («Империя света»)
- Виола Дэвис («Женщина-король»)
- Ана де Армас («Блондинка»)
- Мишель Уильямс («Фабельманы»)
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле
- Диего Калва («Вавилон»)
- Дэниел Крейг («Достать ножи: Стеклянная луковица»)
- Адам Драйвер («Белый шум»)
- Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
- Ральф Файнс («Меню»)
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле
- Лесли Мэнвилл («Миссис Харрис едет в Париж»)
- Марго Робби («Вавилон»)
- Аня Тейлор-Джой («Меню»)
- Эмма Томпсон («Любовь по вызову»)
- Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
Лучшая мужская роль второго плана в фильме
- Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
- Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
- Брэд Питт («Вавилон»)
- Эдди Редмэйн («Добрый медбрат»)
- Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
Лучшая женская роль второго плана в фильме
- Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навеки»)
- Керри Кондон («Банши Инишерина»)
- Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
- Долли Де Леон («Треугольник печали»)
- Кэри Маллиган («Её правда»)
Лучший мультфильм
- «Ину-О: Рождение легенды»
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Я краснею»
Лучший сценарий
- «Банши Инишерина» — Мартин Макдона
- «Всё везде и сразу» — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
- «Говорят женщины» — Сара Полли
- «ТАР» — Тодд Филд
- «Фабельманы» — Стивен Спилберг, Тони Кушнер
Лучший саундтрек
- «Банши Инишерина»
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Женские сплетни»
- «Вавилон»
- «Фабельманы»
Лучшая песня
- «Carolina» («Там, где раки поют»)
- «Ciao Papa» («Пиноккио Гильермо дель Торо»)
- «Hold My Hand» («Топ Ган: Мэверик»)
- «Lift Me Up» («Чёрная пантера: Ваканда навеки»)
- «Naatu Naatu» («RRR: Рядом ревёт революция»)
«Лучше звоните Солу»
Фото: AMC
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу» (AMC)
- «Корона» (Netflix)
- «Дом дракона» (HBO)
- «Озарк» (Netflix)
- «Разделение» (Apple TV+)
Лучший сериал (мюзикл или комедия)
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Убийства в одном здании»
- «Уэнсдэй»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Белый лотос»
- «Выбывшая»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Пэм и Томми»
- «Чёрная птица»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джефф Бриджес («Старик»)
- Кевин Костнер («Йеллоустон»)
- Диего Луна («Андор»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
- Адам Скотт («Разделение»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Эмма Д'Арси («Дом дракона»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Имельда Стонтон («Корона»)
- Хилари Суонк («Аляска Дейли»)
- Зендея («Эйфория»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)
- Колин Фёрт («Лестница»)
- Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес »)
- Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)
- Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
- Джулия Робертс («Газлит»)
- Аманда Сайфред («Выбывшая»)
Лучшая мужская роль второго плана в сериале
- Джон Литгоу («Старик»)
- Джонатан Прайс («Корона»)
- Джон Туртурро («Разделение»)
- Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)
- Генри Уинклер («Барри»)
Лучшая женская роль второго плана в сериале
- Элизабет Дебики — «Корона»
- Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»
- Джулия Гарнер — «Озарк»
- Джанелл Джеймс — «Начальная школа Эбботт»
- Шерил Ли Ральф — «Начальная школа Эбботт»
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