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Стали известны все номинанты на премию «Золотой глобус» — 2023

Стали известны все номинанты на премию «Золотой глобус» — 2023
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Голливудская ассоциация иностранной прессы огласила список номинантов на премию «Золотой глобус» — 2023, которая состоится 10 января 2023 года. Больше всего призов может достаться новой картине Мартина МакДоны «Банши Инишерина» — у неё 8 номинаций. На второй строчке по номинациям «Всё везде и сразу» — 6, «Вавилон» и «Фабельманы» замыкают тройку — у них по 3 номинации.

Лучшим актёром в фильме может стать Брендан Фрейзер («Кит»), вместе с ним поборются Остин Батлер («Элвис»), Хью Джекман («Сын»), Билл Найи («Жить») и Джереми Поуп («Проверка»). Среди женщин сражаются Кейт Бланшетт («Тар»), Оливия Колман («Империя света»), Виола Дэвис («Женщина-король»), Ана де Армас («Блондинка») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Что касается сериалов, то больше всего номинаций у «Начальной школы Эбботт» — 5. При этом по четыре номинации сразу у 5 сериалов: «Корона», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Убийства в одном здании», «Пэм и Томми» и «Белый лотос».

На лучшую мужскую роль в сериалах претендуют Джефф Бриджес («Старик»), Кевин Костнер («Йеллоустон»), Диего Луна («Андор»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу») и Адам Скотт («Разделение»). Среди женщин поборются Эмма Д'Арси («Дом дракона»), Лора Линни («Озарк»), Имельда Стонтон («Корона»), Хилари Суонк («Аляска Дейли») и Зендея («Эйфория»).

Лучший драматический фильм

  • «Фабельманы»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Элвис»
  • «Тар»
  • «Аватар: Путь воды»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • «Вавилон»
  • «Банши Инишерина»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Треугольник печали»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «RRR: Рядом ревёт революция» (Индия)
  • «На Западном фронте без перемен» (Германия)
  • «Решение уйти» (Южная Корея)
  • «Близко» (Бельгия, Франция, Нидерланды)
  • «Аргентина, 1985» (Аргентина)

Лучший режиссёр

  • Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды»)
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)
  • Баз Лурман («Элвис»)
  • Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)
  • Стивен Спилберг («Фабельманы»)

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Остин Батлер («Элвис»)
  • Брендан Фрейзер («Кит»)
  • Хью Джекман («Сын»)
  • Билл Найи («Жить»)
  • Джереми Поуп («Проверка»)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Кейт Бланшетт («Тар»)
  • Оливия Колман («Империя света»)
  • Виола Дэвис («Женщина-король»)
  • Ана де Армас («Блондинка»)
  • Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

  • Диего Калва («Вавилон»)
  • Дэниел Крейг («Достать ножи: Стеклянная луковица»)
  • Адам Драйвер («Белый шум»)
  • Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
  • Ральф Файнс («Меню»)

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

  • Лесли Мэнвилл («Миссис Харрис едет в Париж»)
  • Марго Робби («Вавилон»)
  • Аня Тейлор-Джой («Меню»)
  • Эмма Томпсон («Любовь по вызову»)
  • Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

  • Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
  • Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
  • Брэд Питт («Вавилон»)
  • Эдди Редмэйн («Добрый медбрат»)
  • Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)

Лучшая женская роль второго плана в фильме

  • Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навеки»)
  • Керри Кондон («Банши Инишерина»)
  • Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
  • Долли Де Леон («Треугольник печали»)
  • Кэри Маллиган («Её правда»)

Лучший мультфильм

  • «Ину-О: Рождение легенды»
  • «Кот в сапогах: Последнее желание»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Я краснею»

Лучший сценарий

  • «Банши Инишерина» — Мартин Макдона
  • «Всё везде и сразу» — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
  • «Говорят женщины» — Сара Полли
  • «ТАР» — Тодд Филд
  • «Фабельманы» — Стивен Спилберг, Тони Кушнер

Лучший саундтрек

  • «Банши Инишерина»
  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Женские сплетни»
  • «Вавилон»
  • «Фабельманы»

Лучшая песня

  • «Carolina» («Там, где раки поют»)
  • «Ciao Papa» («Пиноккио Гильермо дель Торо»)
  • «Hold My Hand» («Топ Ган: Мэверик»)
  • «Lift Me Up» («Чёрная пантера: Ваканда навеки»)
  • «Naatu Naatu» («RRR: Рядом ревёт революция»)
«Лучше звоните Солу»

«Лучше звоните Солу»

Фото: AMC

Лучший драматический сериал

  • «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • «Корона» (Netflix)
  • «Дом дракона» (HBO)
  • «Озарк» (Netflix)
  • «Разделение» (Apple TV+)

Лучший сериал (мюзикл или комедия)

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Уэнсдэй»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Белый лотос»
  • «Выбывшая»
  • «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • «Пэм и Томми»
  • «Чёрная птица»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес («Старик»)
  • Кевин Костнер («Йеллоустон»)
  • Диего Луна («Андор»)
  • Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
  • Адам Скотт («Разделение»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Эмма Д'Арси («Дом дракона»)
  • Лора Линни («Озарк»)
  • Имельда Стонтон («Корона»)
  • Хилари Суонк («Аляска Дейли»)
  • Зендея («Эйфория»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Дональд Гловер («Атланта»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
  • Кейли Куоко («Бортпроводница»)
  • Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
  • Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)
  • Колин Фёрт («Лестница»)
  • Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес »)
  • Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
  • Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)
  • Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
  • Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
  • Джулия Робертс («Газлит»)
  • Аманда Сайфред («Выбывшая»)

Лучшая мужская роль второго плана в сериале

  • Джон Литгоу («Старик»)
  • Джонатан Прайс («Корона»)
  • Джон Туртурро («Разделение»)
  • Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)
  • Генри Уинклер («Барри»)

Лучшая женская роль второго плана в сериале

  • Элизабет Дебики — «Корона»
  • Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»
  • Джулия Гарнер — «Озарк»
  • Джанелл Джеймс — «Начальная школа Эбботт»
  • Шерил Ли Ральф — «Начальная школа Эбботт»
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