Создатели Elden Ring не делают из Armored Core 6 новую Dark Souls

FromSoftware на The Game Awards 2022 представила свою следующую игру — ей, наконец-то на радость фанатам, стала шестая Armored Core. А теперь в интервью IGN руководители студии поделились подробностями проекта.
Самое важное: Armored Core 6: Fires of Rubicon — это не новая игра в жанре «соулсов», поэтому не стоит ожидать какую-нибудь научно-фантастическую Dark Souls с мехами. Наоборот, это будет довольно классический экшен от третьего лица. И даже без открытого мира — вместо него будут отдельные миссии.
Большой упор разработчики делают на настройку и улучшение мехов. Сражения при этом всё равно будут сложными, с упором на бои формата «один на один». А боссы, что уж тут удивляться, окажутся «вишенкой на торте». Основная игра сосредоточена на одиночном прохождении, но ожидаются и сетевые режимы.
Armored Core 6: Fires of Rubicon выходит в 2023 году на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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