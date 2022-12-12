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В ремейке Dead Space полностью переделали внешность главного героя

В ремейке Dead Space полностью переделали внешность главного героя
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В свежем ролике ремейка Dead Space разработчики рассказали о нововведениях в сюжете. Как оказалось, например, команда полностью перерисовала внешность главного героя Айзека Кларка.

Теперь он больше похож на типичного инженера. Скорее всего, это также связано с надобностью записывать лицевую анимацию. В оригинале анимацию рисовали вручную на компьютере — сцен без шлема у Айзека было очень мало, поэтому не проблема. В ремейке же герой и заговорил, и чаще снимает маску.

Айзек в оригинальной Dead Space (2008)

Айзек в оригинальной Dead Space (2008)

Фото: EA

Айзек в ремейке Dead Space (2023)

Айзек в ремейке Dead Space (2023)

Фото: EA

Вдобавок из некоторых текстовых сообщений и аудиозаписей решили сделать полноценные сцены — их показывают через камеры с применением дополненной реальности (AR). Такие сцены создавали так, чтобы продемонстрировать быт и случившееся более иммерсивно.

Николь проводит операцию

Николь проводит операцию

Фото: EA

Ещё, например, церковь появится по сюжету куда раньше. В оригинале о ней рассказывали чуть ли не в самом конце, но тут есть возможность раньше показать эту важнейшую часть вселенной хоррора. Об остальном уже в принципе и так говорили — и то что появятся дополнительные задания, и что всем персонажам, даже самым второстепенным, заметно расширят историю в ремейке.

Ролик про изменения в сюжете

Dead Space выходит в конце января на PS5, Xbox Series и ПК.

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