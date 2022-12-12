Съёмки второй «Дюны» закончились

Дени Вильнёв закончил съёмки продолжения «Дюны», о чём у себя в соцсетях рассказал исполняющий главную роль Тимоти Шаламе.
«Дюна 2» закончена! (Я со своим песочным отцом!).
Фото: Соцсети Тимоти Шаламе
Первая «Дюна» вышла прошлой осенью и не стала кассовым хитом, но Warner Bros. всё равно одобрила съёмки продолжения в качестве компенсации студии Legendary — та была против идеи выпускать фильм одновременно в кинотеатрах и онлайн-сервисе HBO Max.
Однако даже несмотря на такой жест доброй воли, Legendary решила в дальнейшем прекратить сотрудничество с WB и подписала соглашение с Sony Pictures на общее производство и продвижение полнометражных фильмов. Теперь студия также ищет партнёра для стриминговых сервисов.
С Warner Bros., впрочем, Legendary всё же выпустит «Дюну 2» и продолжит развитие вселенной монстров.
- 12 декабря 2022
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