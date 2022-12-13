Microsoft готова на крайности. Sony предложили добавить Call of Duty в PS Plus
Поделиться
Сделка Microsoft и Activision Blizzard в последнее время под угрозой. Чтобы избежать проблем, Microsoft, кажется, готова пойти на крайности. Издание Bloomberg сообщило, что компания предложила Sony выпускать Call of Duty в PS Plus.
Вдобавок к этому предложение о десятилетнем появлении серии шутеров на PlayStation всё ещё действует. Очевидно, что Microsoft максимально заинтересована в том, чтобы сделка состоялась. Компания даже готова отдать Call of Duty в подписку PS Plus.
Сама Sony на это предложение никак не ответила. Вполне возможно, что и такое предложение японской корпорации не понравится.
Microsoft покупает Activision Blizzard за $ 68,7 млрд. Сделка должна закрыться в июне 2023 года, если её, конечно, не прикроют.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
09:37
- 12 декабря 2022
-
21:36
-
20:38
-
20:16
-
19:35
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:44
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:08
-
16:56
-
16:45
-
16:28
-
16:13
-
16:10
-
16:02
-
15:42
-
15:29
-
15:01
-
14:45
-
14:29
-
13:59
-
13:52
-
13:28
-
13:25
-
13:01
-
12:36
-
12:35
-
11:45
-
11:10
-
10:36
Партнерский контент