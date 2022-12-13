Microsoft готова на крайности. Sony предложили добавить Call of Duty в PS Plus

Сделка Microsoft и Activision Blizzard в последнее время под угрозой. Чтобы избежать проблем, Microsoft, кажется, готова пойти на крайности. Издание Bloomberg сообщило, что компания предложила Sony выпускать Call of Duty в PS Plus.

Вдобавок к этому предложение о десятилетнем появлении серии шутеров на PlayStation всё ещё действует. Очевидно, что Microsoft максимально заинтересована в том, чтобы сделка состоялась. Компания даже готова отдать Call of Duty в подписку PS Plus.

Сама Sony на это предложение никак не ответила. Вполне возможно, что и такое предложение японской корпорации не понравится.

Microsoft покупает Activision Blizzard за $ 68,7 млрд. Сделка должна закрыться в июне 2023 года, если её, конечно, не прикроют.