Продажи Sonic Frontiers превысили 2,5 млн копий

Разработчики Sonic Frontiers объявили, что проект разошёлся тиражом более чем в 2,5 млн копий. С релиза, который состоялся 8 ноября, прошло чуть больше месяца.

Для игры подобного калибра это очень неплохой результат, который в будущем станет только лучше. SEGA также поблагодарила всех игроков за поддержку.

Фото: SEGA

Также разработчики напомнили о планах на 2023 год. В игру планируют добавить много контента в виде свежих испытаний, фоторежима, аркадных режимов и многого другого. Ещё в планах авторов есть добавление полноценного играбельного персонажа и новые сюжетные задания.

Sonic Frontiers доступна на всех актуальных платформах. Игра получила в основном положительные отзывы от аудитории и критиков, но некоторые аспекты проекта получили критику.