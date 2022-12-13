Продажи Sonic Frontiers превысили 2,5 млн копий

Разработчики Sonic Frontiers объявили, что проект разошёлся тиражом более чем в 2,5 млн копий. С релиза, который состоялся 8 ноября, прошло чуть больше месяца.
Для игры подобного калибра это очень неплохой результат, который в будущем станет только лучше. SEGA также поблагодарила всех игроков за поддержку.
Фото: SEGA
Также разработчики напомнили о планах на 2023 год. В игру планируют добавить много контента в виде свежих испытаний, фоторежима, аркадных режимов и многого другого. Ещё в планах авторов есть добавление полноценного играбельного персонажа и новые сюжетные задания.
Sonic Frontiers доступна на всех актуальных платформах. Игра получила в основном положительные отзывы от аудитории и критиков, но некоторые аспекты проекта получили критику.
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