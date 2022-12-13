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Пилотный эпизод сериала The Last of Us продлится целых полтора часа

Пилотный эпизод сериала The Last of Us продлится целых полтора часа
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Создатели сериала The Last of Us не раскрывали информацию о продолжительности эпизодов шоу, но за них это сделало венгерское подразделение IGN. Согласно информации, пилотная серия продлится целых полтора часа.

Судя по всему, такой хронометраж объясняется введением во вселенную сериала. Также IGN отметило, что в кинотеатрах Будапешта пилотный эпизод будут показывать за четыре дня до премьеры, которая состоится 15 января 2023 года.

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Сериал The Last of Us перескажет события первой части игры, добавив в него различные уникальные элементы. Роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, а Элли сыграет Белла Рамзи. За создание сериала отвечают автор франшизы Нил Дракманн и создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин.

Сериал будет доступен к просмотру в сервисе HBO Max.

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