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Китай запретил поставки своих важных процессоров в Россию и другие страны

Китай запретил поставки своих важных процессоров в Россию и другие страны
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Газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство Китая запретило поставки в Россию и другие страны процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch.

Причина запрета в том, что технология процессоров признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Для России это может быть неожиданностью, поскольку эксперты рассчитывали, что китайские процессоры заменят Intel.

Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson.
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Впрочем, эксперты также считают, что запрет будет формальным, поскольку ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress.

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