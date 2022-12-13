СМИ: Дуэйн Джонсон вбросил новость об успехе «Чёрного Адама» для защиты репутации

Драма вокруг «Чёрного Адама» продолжает набирать обороты. На прошлой неделе аналитики подвели итоги проката ленты и заявили, что при сборах в $ 389 млн и бюджете $ 295 млн картину можно назвать провальной, если учесть, что кинотеатры забирают около 50% выручки. Чуть позже издание Deadline со ссылкой на Дуэйна Джонсона выпустило материал, в котором эта информация всячески отвергалась, со ссылками на первый фильм в новой киновселенной DC и продажу мерчандайза.

Как сообщает портал Puck News со ссылкой на продюсеров Warner Bros., тот самый материал Deadline был опубликован вовсе не случайно. Отмечается, что таким образом пиар-команда «Скалы» пыталась сгладить углы после невнятных сборов «Чёрного Адама» и убедить зрителей, что фильм на самом деле оказался успешным. В самой компании якобы видят ленту не провалом, но и далеко не прибыльной картиной.

Также сообщается, что «Чёрный Адам 2» может и вовсе не выйти, даже несмотря на большую любовь Джонсона к франшизе. Всё зависит от Джеймса Ганна и его видения будущего киновселенной DC, так что мы можем больше не увидеть актёра в роли Чёрного Адама.