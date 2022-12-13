Худшие игры 2022 года от Metacritic
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Сайт-агрегатор Metacritic составил список из десяти худших игр 2022 года. Топ формировался на основании оценок критиков. В список включались игры, вышедшие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Самой худшей игрой 2022 года по версии Metacritic стала Postal 4: No Regerts — у тайтла 30 баллов из 100. На втором месте расположилась CrossFire X для Xbox Series X с 38 баллами из 100. Также в топе есть LEGO Brawls и Babylon's Fall.
Худшие игры 2022 года
- Postal 4: No Regerts — 30 баллов из 100.
- CrossFire X — 38 баллов из 100.
- Babylon's Fall — 41 балл из 100.
- XEL — 43 балла из 100.
- LEGO Brawls — 46 баллов из 100.
- Zorro: The Chronicles — 49 баллов из 100.
- The Last Oricru — 50 баллов из 100.
- The Waylanders — 51 балл из 100.
- Kamiwaza: Way of the Thief — 51 балла из 100.
- Blade Runner: Enhanced Edition — 52 балла из 100.
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