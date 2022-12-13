Худшие игры 2022 года от Metacritic

Сайт-агрегатор Metacritic составил список из десяти худших игр 2022 года. Топ формировался на основании оценок критиков. В список включались игры, вышедшие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Самой худшей игрой 2022 года по версии Metacritic стала Postal 4: No Regerts — у тайтла 30 баллов из 100. На втором месте расположилась CrossFire X для Xbox Series X с 38 баллами из 100. Также в топе есть LEGO Brawls и Babylon's Fall.

Худшие игры 2022 года