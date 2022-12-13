Сравнение: как «Ведьмак 3» выглядит с трассировкой лучей и без неё

12 декабря спало эмбарго на рецензии и впечатления журналистов от обновлённой версии «Ведьмака 3». Блогеры в полном восторге начали публиковать сравнительные скриншоты игры, в которых видна большая разница. Самым дотошным сравнением поделился Shinobi602, который показал сразу четыре локации без технологии рейтрейсинга и с ней.

В целом картинка с трассировкой лучей выглядит более реалистично, однако некоторые сцены становятся уж слишком тёмными, потому что задумывались они иначе. Однако для тех, кто хочет взглянуть на «Ведьмака 3» по-другому, технология явно даст свежий взгляд на проект.

Все скриншоты блогер делал на PS5. Там доступно два режима: «Производительность» (60 FPS без рейтрейсинга) и «Качество» (30 FPS с рейтрейсингом).

Сравнение «Ведьмака 3» с трассировкой лучей и без

Без рейтрейсинга Рейтрейсинг

Без рейтрейсинга Рейтрейсинг

Без рейтрейсинга Рейтрейсинг

Без рейтрейсинга Рейтрейсинг

Скриншоты с трассировкой лучей

Фото: CD projekt RED

Фото: CD projekt RED

Фото: CD projekt RED

Фото: CD projekt RED

Обновлённая версия «Ведьмака 3» выходит уже сегодня ночью на ПК, PS5 и Xbox Series. Обладателям оригинальной игры патч будет доступен полностью бесплатно.