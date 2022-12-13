Сравнение: как «Ведьмак 3» выглядит с трассировкой лучей и без неё

12 декабря спало эмбарго на рецензии и впечатления журналистов от обновлённой версии «Ведьмака 3». Блогеры в полном восторге начали публиковать сравнительные скриншоты игры, в которых видна большая разница. Самым дотошным сравнением поделился Shinobi602, который показал сразу четыре локации без технологии рейтрейсинга и с ней.
В целом картинка с трассировкой лучей выглядит более реалистично, однако некоторые сцены становятся уж слишком тёмными, потому что задумывались они иначе. Однако для тех, кто хочет взглянуть на «Ведьмака 3» по-другому, технология явно даст свежий взгляд на проект.
Все скриншоты блогер делал на PS5. Там доступно два режима: «Производительность» (60 FPS без рейтрейсинга) и «Качество» (30 FPS с рейтрейсингом).
Сравнение «Ведьмака 3» с трассировкой лучей и без
Скриншоты с трассировкой лучей
Фото: CD projekt RED
Фото: CD projekt RED
Фото: CD projekt RED
Фото: CD projekt RED
Обновлённая версия «Ведьмака 3» выходит уже сегодня ночью на ПК, PS5 и Xbox Series. Обладателям оригинальной игры патч будет доступен полностью бесплатно.
- 13 декабря 2022
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:05
-
12:46
-
12:39
-
12:00
-
11:30
-
10:43
-
10:05
-
09:37
- 12 декабря 2022
-
21:36
-
20:38
-
20:16
-
19:35
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:44
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:08
-
16:56
-
16:45
-
16:28
-
16:13
-
16:10
-
16:02
-
15:42
-
15:29
-
15:01
-
14:45
-
14:29