В России предложили разблокировать «Твиттер»

«Твиттер» заблокировали на территории России ещё в феврале, но теперь его хотят разблокировать. Соответствующий запрос направил депутат Госдумы Антон Ткачёв главе Роскомнадзора Андрею Липову. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Ткачёва, он просит рассмотреть возможность разблокировки соцсети, поскольку в ней сменился владелец, а также стал лучше модерироваться контент.

В связи со сменой владельца политика социальной сети уже меняется. Компания также сообщила, что удалит все учётные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также даёт себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент.

Разблокируют ли «Твиттер» в итоге или нет, узнаем в ближайшее время.