В России предложили разблокировать «Твиттер»
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«Твиттер» заблокировали на территории России ещё в феврале, но теперь его хотят разблокировать. Соответствующий запрос направил депутат Госдумы Антон Ткачёв главе Роскомнадзора Андрею Липову. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Ткачёва, он просит рассмотреть возможность разблокировки соцсети, поскольку в ней сменился владелец, а также стал лучше модерироваться контент.
В связи со сменой владельца политика социальной сети уже меняется. Компания также сообщила, что удалит все учётные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также даёт себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент.
Разблокируют ли «Твиттер» в итоге или нет, узнаем в ближайшее время.
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