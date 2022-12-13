Новые видеокарты AMD начнут продавать в России до конца года

Российский ритейлер DNS объявил, что новые видеокарты AMD RX 7900 XTX и AMD RX 7900 XT доберутся до РФ в самое ближайшее время. К сожалению, точное время старта продаж в компании не уточнили, однако отметили, что это произойдёт ближе к концу декабря. Ритейлер опубликует более подробную информацию через несколько недель, а пока предлагает следить за новостями.

Насколько большая партия RX 7900 XTX и RX 7900 XT поступит в Россию, неизвестно. Однако ждать крупных поставок всё же не приходится — даже очень популярные RTX 4090 и RTX 4080 от NVIDIA до сих пор ввозят небольшими порциями.

AMD RX 7900 XTX и RX 7900 XT поступили в продажу по всему миру 13 декабря. Первая продаётся за $ 899 (около 56 тыс. рублей), вторая — за $ 999 (около 63 тыс. рублей).