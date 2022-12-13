Rockstar делала игру про реслинг в 2000 году

Издание VGC обратило внимание на видео, выпущенное на канале Hard4Games. В нём показывается ранний билд игры про реслинг ECW Hardcore Revolution. Стало известно, что её разработку в 2000 году почти закончила Rockstar Games, но в итоге права на проект перешли Acclaim Entertainment.
В видео также есть гость — рестлер Томми Дример. Он и рассказал, что до соглашения с Acclaim Entertainment тайтлом по ECW занималась Rockstar. Сделка сорвалась из-за разных причин. Одни считают, что Rockstar решила заняться другой франшизой, поскольку была не уверена в том, стрельнёт ли GTA. По мнению других, уже в 1998 году о ECW мало кто говорил и игра по реслингу была просто не нужна.
Как выглядела ECW Hardcore Revolution
Фото: Acclaim Entertainment
Томми Дример подчеркнул, что через видеоигры было здорово продвигать и рекламировать реслинг.
Это было удивительное время в индустрии реслинга. Видеоигры были ключом к вашему успеху, если вы развивали реслинг. У нас было множество предложений о покупке прав. и у нас было много компаний, предлагавших купить эту игру.
В итоге ECW Hardcore Revolution вышла и получила в основном негативный приём со стороны аудитории.
- 13 декабря 2022
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:05
-
12:46
-
12:39
-
12:00
-
11:30
-
10:43
-
10:05
-
09:37
- 12 декабря 2022
-
21:36
-
20:38
-
20:16
-
19:35
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:44
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:08
-
16:56
-
16:45
-
16:28
-
16:13