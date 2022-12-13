Rockstar делала игру про реслинг в 2000 году

Издание VGC обратило внимание на видео, выпущенное на канале Hard4Games. В нём показывается ранний билд игры про реслинг ECW Hardcore Revolution. Стало известно, что её разработку в 2000 году почти закончила Rockstar Games, но в итоге права на проект перешли Acclaim Entertainment.

В видео также есть гость — рестлер Томми Дример. Он и рассказал, что до соглашения с Acclaim Entertainment тайтлом по ECW занималась Rockstar. Сделка сорвалась из-за разных причин. Одни считают, что Rockstar решила заняться другой франшизой, поскольку была не уверена в том, стрельнёт ли GTA. По мнению других, уже в 1998 году о ECW мало кто говорил и игра по реслингу была просто не нужна.

Как выглядела ECW Hardcore Revolution Фото: Acclaim Entertainment

Томми Дример подчеркнул, что через видеоигры было здорово продвигать и рекламировать реслинг.

Это было удивительное время в индустрии реслинга. Видеоигры были ключом к вашему успеху, если вы развивали реслинг. У нас было множество предложений о покупке прав. и у нас было много компаний, предлагавших купить эту игру.

В итоге ECW Hardcore Revolution вышла и получила в основном негативный приём со стороны аудитории.