В настольной D&D появится монетизация из видеоигр

Главы компаний Hasbro и Wizards of the Coast, Крис Кокс и Синтия Уильямс, обсудили монетизацию Dungeons & Dragons. По мнению топ-менеджеров, настольной ролевой игре явно не хватает источников постоянных доходов — и это при том, что у вселенной очень много вовлечённых фанатов.

D&D никогда не была так популярна, и у неё действительно много заинтересованных поклонников. Но бренд действительно недостаточно монетизирован.

Кокс и Уильямс сошлись во мнении, что D&D не помешал бы постоянный источник монетизации в духе видеоигр. Что имеется в виду, пока неясно, однако геймеры тут же предположили, что речь идёт о лутбоксах и платных элементах кастомизации персонажей.

Интересно, что главы Hasbro и Wizards of the Coast планируют внедрить монетизацию не только в сегменте настольных игр, но и в других проектах: фильмах, сериалах и видеоиграх.