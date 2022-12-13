Новый геймплей Hogwarts Legacy с полётами на метле покажут уже завтра

Avalanche Software объявила об очередном показе Hogwarts Legacy — грядущей ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера». Новые детали о проекте расскажут уже 14 декабря в 21:00 мск. Посмотреть стрим можно будет на YouTube и Twitch.

Судя по всему, трансляция пройдёт в том же формате, что и прошлая, — разработчики в течение часа расскажут о боевой системе, полётах на метле и выручай-комнате. Мы проведём текстовую трансляцию ивента и просуммируем всю информацию из стрима в отдельном материале.

Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля 2023 года на ПК, Nintendo Switch а также двух поколениях консолей Xbox и PlayStation. Ранее авторы провели большую презентацию игры, где показали кастомизацию персонажа, рассказали о заклинаниях и поделились множеством новых подробностей.