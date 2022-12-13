Новый геймплей Hogwarts Legacy с полётами на метле покажут уже завтра

Avalanche Software объявила об очередном показе Hogwarts Legacy — грядущей ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера». Новые детали о проекте расскажут уже 14 декабря в 21:00 мск. Посмотреть стрим можно будет на YouTube и Twitch.
Судя по всему, трансляция пройдёт в том же формате, что и прошлая, — разработчики в течение часа расскажут о боевой системе, полётах на метле и выручай-комнате. Мы проведём текстовую трансляцию ивента и просуммируем всю информацию из стрима в отдельном материале.
Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля 2023 года на ПК, Nintendo Switch а также двух поколениях консолей Xbox и PlayStation. Ранее авторы провели большую презентацию игры, где показали кастомизацию персонажа, рассказали о заклинаниях и поделились множеством новых подробностей.
- 13 декабря 2022
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:05
-
12:46
-
12:39
-
12:00
-
11:30
-
10:43
-
10:05
-
09:37
- 12 декабря 2022
-
21:36
-
20:38
-
20:16
-
19:35
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:44
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:08
-
16:56
-
16:45
-
16:28
-
16:13