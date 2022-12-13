Композитором Dragon Age 4 может стать культовый Ханс Циммер

Композитор Dragon Age: Inquisition Тревор Моррис сообщил о том, что он не будет писать музыку для четвёртой части серии — Dreadwolf. В своём «твиттере» музыкант поблагодарил фаната за поддержку и заявил, что за саундтрек в продолжении отвечает не он, а «мистер Циммер и Ко», имея в виду Ханса Циммера. Чуть позже он удалил свой твит.
Фото: Twitter
Нет, они отказались от меня в пользу мистера Циммера и Ко. Но спасибо за поддержку.
Пока неясно, с чем связано удаление сообщения. Возможно, Моррис раньше времени сообщил информацию, которую в EA планировали представить с помпой. Ведь популярнейший Ханс Циммер редко заглядывает в игровую индустрию — его работу можно услышать в Crysis 2 (2011) и в Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Куда больше он известен в кино — «Тёмный Рыцарь», «Интерстеллар», «Гладиатор» и множество других культовых фильмов могут похвастаться музыкой немецкого композитора.
Dragon Age: Dreadwolf разрабатывается на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата выхода ролевой игры неизвестна, однако недавно проект вступил в стадию альфа-версии.
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