Удобная камера, новый тип погоды и улучшенная озвучка: детали обновлённого «Ведьмака 3»

Уже завтра состоится выход обновлённой версии «Ведьмака 3». Авторы проекта из CD Projekt RED рассказали про изменения, которые появятся сразу же с выходом некстген-версии на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы PS4, Xbox One и Nintendo Switch тоже получат апдейт, но позже. Патчноут будет доступен сразу с загрузкой самой игры.

Так, обновление сразу же позволит играть с некоторыми лучшими графическими модификациями. В их числе: HD Monsters Reworked с чудовищами в высоком разрешении и World Map Fixes — этот мод дорабатывает карту игры.

Фото: CD Projekt RED

Другие детали патча

Добавлен новый тип погоды «Серое небо», а текстуры неба в целом будут обновлены.

Спецэффекты, модели объектов окружения и растительность будут улучшены.

Появится альтернативная камера, расположенная ближе к персонажу игрока и с большей чувствительностью реагирующая на перемещение и бой.

Русскоязычный дубляж будет исправлен. Диалоги больше не будут ускоряться или замедляться.

Авторы улучшат применение знаков. Будет добавлена функция их быстрого наложения, позволяющая менять и накладывать знаки, не открывая круговое меню. Настройку можно регулировать.

С выходом обновления Геральт не будет умирать от падения с маленькой высоты и станет более живучим.

Появится возможность двигаться медленным шагом при использовании геймпада. Для этого нужно слегка отклонить левый стик вперёд.

Появится возможность автоматически скрывать мини-карту и задачи, когда не ведётся бой и не используется ведьмачье чутьё.

Релиз обновлённого «Ведьмака 3» состоится этой ночью, в 3:00 мск, на ПК и Xbox Series, а владельцы PS5 получат к нему доступ в 00:00.