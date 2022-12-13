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Удобная камера, новый тип погоды и улучшенная озвучка: детали обновлённого «Ведьмака 3»

Удобная камера, новый тип погоды и улучшенная озвучка: детали обновлённого «Ведьмака 3»
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Уже завтра состоится выход обновлённой версии «Ведьмака 3». Авторы проекта из CD Projekt RED рассказали про изменения, которые появятся сразу же с выходом некстген-версии на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы PS4, Xbox One и Nintendo Switch тоже получат апдейт, но позже. Патчноут будет доступен сразу с загрузкой самой игры.

Так, обновление сразу же позволит играть с некоторыми лучшими графическими модификациями. В их числе: HD Monsters Reworked с чудовищами в высоком разрешении и World Map Fixes — этот мод дорабатывает карту игры.

Фото: CD Projekt RED

Другие детали патча

  • Добавлен новый тип погоды «Серое небо», а текстуры неба в целом будут обновлены.
  • Спецэффекты, модели объектов окружения и растительность будут улучшены.
  • Появится альтернативная камера, расположенная ближе к персонажу игрока и с большей чувствительностью реагирующая на перемещение и бой.
  • Русскоязычный дубляж будет исправлен. Диалоги больше не будут ускоряться или замедляться.
  • Авторы улучшат применение знаков. Будет добавлена функция их быстрого наложения, позволяющая менять и накладывать знаки, не открывая круговое меню. Настройку можно регулировать.
  • С выходом обновления Геральт не будет умирать от падения с маленькой высоты и станет более живучим.
  • Появится возможность двигаться медленным шагом при использовании геймпада. Для этого нужно слегка отклонить левый стик вперёд.
  • Появится возможность автоматически скрывать мини-карту и задачи, когда не ведётся бой и не используется ведьмачье чутьё.

Релиз обновлённого «Ведьмака 3» состоится этой ночью, в 3:00 мск, на ПК и Xbox Series, а владельцы PS5 получат к нему доступ в 00:00.

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