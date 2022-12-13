Удобная камера, новый тип погоды и улучшенная озвучка: детали обновлённого «Ведьмака 3»
Поделиться
Уже завтра состоится выход обновлённой версии «Ведьмака 3». Авторы проекта из CD Projekt RED рассказали про изменения, которые появятся сразу же с выходом некстген-версии на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы PS4, Xbox One и Nintendo Switch тоже получат апдейт, но позже. Патчноут будет доступен сразу с загрузкой самой игры.
Так, обновление сразу же позволит играть с некоторыми лучшими графическими модификациями. В их числе: HD Monsters Reworked с чудовищами в высоком разрешении и World Map Fixes — этот мод дорабатывает карту игры.
Фото: CD Projekt RED
Другие детали патча
- Добавлен новый тип погоды «Серое небо», а текстуры неба в целом будут обновлены.
- Спецэффекты, модели объектов окружения и растительность будут улучшены.
- Появится альтернативная камера, расположенная ближе к персонажу игрока и с большей чувствительностью реагирующая на перемещение и бой.
- Русскоязычный дубляж будет исправлен. Диалоги больше не будут ускоряться или замедляться.
- Авторы улучшат применение знаков. Будет добавлена функция их быстрого наложения, позволяющая менять и накладывать знаки, не открывая круговое меню. Настройку можно регулировать.
- С выходом обновления Геральт не будет умирать от падения с маленькой высоты и станет более живучим.
- Появится возможность двигаться медленным шагом при использовании геймпада. Для этого нужно слегка отклонить левый стик вперёд.
- Появится возможность автоматически скрывать мини-карту и задачи, когда не ведётся бой и не используется ведьмачье чутьё.
Релиз обновлённого «Ведьмака 3» состоится этой ночью, в 3:00 мск, на ПК и Xbox Series, а владельцы PS5 получат к нему доступ в 00:00.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:05
-
12:46
-
12:39
-
12:00
-
11:30
-
10:43
-
10:05
-
09:37
- 12 декабря 2022
-
21:36
-
20:38
-
20:16
-
19:35
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:44
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:08
-
16:56
-
16:45
-
16:28
-
16:13
Партнерский контент