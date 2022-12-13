В GTA Online вышло обновление Drug Wars с новыми миссиями и рейтрейсингом

13 декабря в GTA Online вышло обновление Drug Wars, которое добавило в игру новые сюжетные задания, автомобили и многое другое. В этот раз Rockstar почему-то не рассказала о нововведениях заранее и до сих пор не выпустила релизный трейлер апдейта, однако о первых деталях уже сообщили сами пользователи.

Обновление Drug Wars добавляет в игру шесть новых миссий, посвящённых продаже психоделических веществ в Лос-Сантосе. В этом деле игроки помогут Нервному Рону и его «банде неудачников». Конечно же, байкеры и хиппи так просто не отдадут свой рынок, поэтому геймерам нужно будет вступить с ними в бой и наглядно показать, кто здесь криминальный лидер.

Помимо нового контента, на PS5 и Xbox Series появилась поддержка трассировки лучей. Пользователи уже публикуют множество сравнений, в которых картинка с рейтрейсингом выглядит намного реалистичнее, чем раньше. Мы соберём сравнительные скриншоты в отдельном материале.